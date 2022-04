Festa della Croce, tutto pronto a Venafro per la 37esima edizione

Appuntamento in calendario il prossimo Primo maggio, meteo permettendo. In pieno fermento la macchina organizzativa dell’evento

E’ tutto pronto per la 37^ Festa della Croce di Venafro, appuntamento socio/religioso/naturalistico ai 750 l/m di Monte Santa Croce l’altura che chiude a nord la città, fermo restando che bisognerà fare i conti con le bizze di… Giove Pluvio e la pioggia che nel periodo spesso non manca.

In effetti puntualmente ad inizio maggio – si ricorda che la Festa è in calendario il primo maggio prossimo – le temperature cambiano improvvisamente e al bel sole primaverile di aprile seguono valori climatici più bassi e soprattutto pioggia. Ed anche per il prossimo primo maggio, purtroppo, il meteo ufficiale prevede perturbazioni e rovesci pomeridiani sul Venafrano!

Ciononostante, come scritto in apertura, la macchina organizzativa dell’evento è in pieno fermento. Gli organizzatori “Amici di Santa Croce” che da quasi quattro decenni promuovono il tutto hanno eseguito i dovuti sopraluoghi per verificare lo stato delle cose lungo i tracciati sterrati montani e in cima a Santa Croce, pulendo e predisponendo il tutto. Invitano perciò a partecipare in massa all’iniziativa salendo, in base alle personali capacità fisiche, a da Castello Pandone, o dal Campaglione o da Conca Casale. Il celebrante, nella persona di P. Luigi Di Fiore, Frate Cappuccino del Convento di Larino, ha anticipato la propria disponibilità a celebrare sul tipico altare in quota la S. Messa in suffragio di uno degli ideatori della festa, Giovanni Valerio, che assieme al fratello Carmine, entrambi artigiani, promosse 37 anni orsono la Festa e tutto quanto.

Il Gruppo Escursionisti Romani, appassionati di montagna ed estimatori delle alture del Venafrano, hanno anticipato che non mancheranno all’appuntamento in cima a Santa Croce e tanti venafrani di ogni età torneranno a salire in quota per partecipare, divertirsi, tuffarsi nella bella e salutare natura montana e socializzare.

Nel frattempo è stato anche stilato il programma della giornata che, oltre alla celebrazione religiosa, prevede la megaspaghettata offerta dagli sponsor dell’evento, le premiazioni del più piccolo e del meno piccolo partecipante, l’elezione di Miss Santa Croce e i divertenti giochi popolari, prima di rimettersi in cammino per il rientro all’approssimarsi delle prime ombre serali. Tutto pronto quindi per la 37^ Festa della Croce di Venafro. Tocca solo vedere, come detto, che ne pensa Giove Pluvio … , ma si spera nella sua benevolenza e quindi in una bella giornata primaverile perché tanti possano partecipare, divertendosi e gustando il meraviglioso ambiente collinare venafrano.

Tonino Atella