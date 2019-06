Festa della Birra, le disposizioni al traffico

ISERNIA

In occasione della «Festa della Birra», che si terrà a Isernia il 14 e il 15 giugno, col conseguente spostamento temporaneo dei banchi mercatali da piazza Andrea d’Isernia a Largo Maddalena, un’apposita ordinanza comunale ha disposto:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito in piazza Andrea d’Isernia, dalle ore 8 del 14 giugno e fino al termine della manifestazione il 15 giugno;

– dalle ore 6 alle 15 del 15 giugno, l’istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Largo Maddalena e piazza Tullio Tedeschi, nonché l’istituzione del solo divieto di transito in via Lorusso e via Borgo Nuovo, nel tratto fra via del Casale e corso Garibaldi.