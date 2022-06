Festa del pane e dei bambini, Sant’Antonio a Campobasso (il programma)

La parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Campobasso da oltre 50 anni si riunisce nella gioia comunitaria per ricordare e festeggiare il fiore della parrocchia, sant’ Antonio, a partire dal primo giugno con la preghiera della Tredicina. Da domenica 12 giugno si entra nel vivo dei festeggiamenti con la distribuzione del pane benedetto, simbolo e icona del Santo, che sarà offerto sotto il porticato davanti alla chiesa. La distribuzione del pane è una pratica popolare antica che si origina da uno dei tanti miracoli di sant’Antonio, che vede protagonisti il piccolo Tommasino e sua madre. Il testo della leggenda racconta che la madre del piccolo, dopo averlo visto annegare, invoca con insistenza l’aiuto del Santo, aggiungendo anche un voto, con cui avrebbe donato ai poveri la quantità di grano corrispondente al peso del bambino. Da questo episodio nasce anche una preghiera con la quale i genitori chiedono al Santo protezione per i propri figli, promettendo Lui tanto pane quanto il peso della prole. Come in altre parrocchie della regione, anche in quella di Sant’Antonio da Padova la tradizione di offrire pane per la protezione dei propri figli vive ancora. “In cammino assieme a sant’Antonio, certi che ci aiuterà ad essere costruttori di comunione, con parole buone e mani di prossimità, vi invitiamo a seguire le liturgie e alla partecipazione di tutto il popolo di Dio. In attesa di celebrare insieme il nostro Santo, i Frati Minori augurano ai devoti ogni bene e ringraziano tutti i benefattori e coloro che si adoperano per la buona riuscita della festa, invocando su di essi benedizioni”. Con queste parole il parroco fr. Giancarlo Li Quadri Cassini invita i fedeli della città alla partecipazione nella piena condivisione dei momenti liturgici e spirituali.

Programma

– 12 giugno per celebrare la Solennità della Solennità della Ss. Trinità.

Alle ore 08.30 – 11.00 – 18.00 (benedizione dei bambini)- 20.00 si celebreranno le sante Messe.

Alle ore 19.00 bambini in festa con Clown TopPpy Show.

– 13 giugno per celebrare la Solennità di sant’Antonio di Padova

Alle ore 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 sante Messe celebrate in chiesa.

Alle ore 18.00 Solenne Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Bregantini ed animata dai bambini della Scuola Materna Sant’Antonio di Padova alla presenza del Sig. Sindaco Avv. Roberto Gravina e delle altre Autorità civili e militari.

Segue la Processione del Santo percorrendo le vie del quartiere.

Al termine Atto di affidamento delle Città e dei Popoli in guerra al Santo di Padova.

Ore 21.00 santa Messa e consacrazione dei giovani al Signore per intercessione del Santo presieduta da fr. Antonio d’Ors