Festa dei SS Martiri di Venafro, Statale 85 chiusa per un tratto

Sarà chiusa al traffico fino alle 12 di questa mattina, 17 giugno, dal km 21.850 al km 22.350 la Statale 85 in territorio di Venafro. La chiusura si è resa necessaria per permettere lo svolgimento della festa patronale dei SS Martiri Nicandro, Marciano e Daria di Venafro. La stessa chiusura ci sarà stasera dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e domani dalle ore 18:00 alle ore 23:00. Sul posto per regolare il transito è presente il personale Anas, la Polstrada e la Questura di Isernia, i carabinieri di Venafro la Guardia di Finanza di Isernia e la Polizia Municipale di Venafro.