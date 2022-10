Festa dei Nonni, risate e gioia con gli ospiti della Casa di Riposo Pistilli

Testa: “Importante rendere i nostri anziani partecipi della vita della comunità. La nostra struttura ha implementato le proprie figure professionali con la collaborazione medica del dott. Angelo Codagnone”

Domenica 2 ottobre, nella giornata dedicata a festeggiare i nonni, presso la Casa di Riposo ASP Don Carlo Pistillidi via delle Frasche, il presidente Avv. Maria Rita Testa, unitamente all’intero nuovo CDA della struttura, ha voluto organizzare una giornata di festa proprio per tutti i nonni residenti nella Casa di Riposo.

“La giornata della festa dei nonni è un momento non solo di festa, ma anche di riflessione su quanto sia importante rinforzare il legame tra le generazioni, garantendo ai nostri cari, anche in un’età avanzata, un’assistenza il più possibile completa, anche attraverso attività continue indirizzate a stimolare l’anziano, rendendolo elemento attivo e partecipe della vita della comunità. – ha dichiarato il presidente del CDA dell’ASP Pistilli, Maria Rita Testa – Ciò è proprio quanto avviene qui da noi, alla Casa di Riposo ASP Don Carlo Pistilli, con i nostri ospiti, grazie a tutti i membri della struttura.”

Alla festa, realizzata grazie al sostegno come sempre fattivo degli operatori della struttura, hanno partecipato anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano.

“Il ruolo sociale che assolvono e l’influenza educativa che i nonni da sempre hanno, soprattutto verso i più giovani, – ha dichiarato nell’occasione il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – ci devono portare a stare vicini, non solo nei giorni di festa, ai nostri anziani che anche tutte le istituzioni devono contribuire a tutelare, perché il patrimonio di esperienze, affetto ed emozioni che ci trasmettono, meritano un rispetto e un amore duraturo, che sappia andare oltre il tempo.”

Per ribadire anche quanto si stia lavorando per offrire sempre nuovi servizi di alto spessore qualitativo agli ospiti della struttura di via delle Frasche, Maria Rita Testa ha aggiunto: “Il CDA della Casa di Riposo Pistilli ha implementato le figure professionali all’interno della struttura con la collaborazione medica del dott. Angelo Codagnone, medico di medicina generale con comprovata esperienza professionale di oltre quant’anni. In linea con il rispetto delle tavole istitutive e della volontà dei fondatori della Pistilli, – ha aggiunto la Testa – con l’intento di migliorare l’assistenza socio assistenziale, la collaborazione medica del dott. Codagnone è un valore aggiunto che completa e migliora l’organizzazione aziendale in favore di soggetti più fragili.”