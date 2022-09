“Festa dei Nonni” alla Casa Pistilli di Campobasso

Si terrà domenica 2 ottobre presso la struttura di via delle Frasche

“Una cerimonia molto discreta, in relazione anche al periodo delicato che stiamo ancora vivendo, ma sicuramente molto sentita. Il nuovo CDA ha tenuto particolarmente all’organizzazione.

Questa festa celebra la figura dei nonni e il loro ruolo in famiglia e nella società, riconoscendo l’importanza funzionale e la valenza della relazione affettiva, educativa che si instaura tra nonni e nipoti.

È l’occasione per ricordare come le famiglie siano il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo di giovani grandi e piccini, quanto siano importanti gli scambi comunicativi e la condivisione delle responsabilità anche nella società.”

Queste le parole del Dott. Michele Luciano, promotore dell’evento.