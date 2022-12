Festa dei Fuochi ad Agnone, sfilerà anche la Farchia di Belmonte del Sannio

Tutto pronto per l’appuntamento di sabato 3 dicembre. Mentre l’organizzazione incalza, la vicina Belmonte del Sannio comunica che prenderà parte all’appuntamento con gli altri 5 Comuni

AGNONE – Il tanto atteso evento di sabato 3 dicembre si avvicina. Manca solo un giorno alla prima Festa dei fuochi rituali che, dopo tanto impegno, finalmente andrà in scena. E, proprio mentre vengono definiti gli ultimi dettagli, da Belmonte del Sannio arriva la conferma della partecipazione della loro Farchia.

C’è fermento nella Casa Comunale di Via Verdi. L’organizzazione dell’evento entra sempre più nel vivo e si susseguono riunioni per la sicurezza, per la gestione logistica della manifestazione e per i tanti appuntamenti di animazione, previsti per intrattenere cittadini, villeggianti e turisti.

Agnone si prepara ad accogliere i sei comuni che sfileranno lungo le strade principali della cittadina portando altrettanti riti dei fuochi come la Faglia di Oratino, le ‘Ndocce di Civitanova del Sannio, le Farchie di Salcito, le Farchie di Montefalcone nel Sannio, le ‘Ndocce di Agnone e la ‘Ndoccia di Pietrabbondante.

È a questi sei riti quindi che va ad aggiungersi il settimo. Poche ore fa Belmonte del Sannio ha infatti confermato la sua presenza: il 3 dicembre prossimo anche la Farchia del paese altomolisano sarà presente.

Dal Comune di Agnone grande entusiasmo nell’apprendere questa notizia: “Non potevamo essere più felici!” ha fatto sapere il Sindaco Daniele Saia. “Come detto nei giorni precedenti, ci piacerebbe dare ampio respiro al nostro territorio: la Festa dei fuochi rituali ha tutto il potenziale per diventare un vero e proprio appuntamento fisso di portata nazionale; un evento in grado di richiamare presenze e di riunire tradizioni provenienti da tutta Italia, accomunate dal culto di questo elemento naturale. Tuttavia, è da qui che dobbiamo partire: dal Molise” ha proseguito il Primo Cittadino. “Perciò diamo il bentornato a bordo al Comune di Belmonte del Sannio e speriamo di poter riscontrare già dalle prossime edizioni una partecipazione massiva di tutti i paesi dell’area”.

Va così ad arricchirsi l’evento di punta regionale di questo primo fine settimana di dicembre. Un mese, questo, che ad Agnone sarà caratterizzato da numerosissimi appuntamenti da mettere in agenda: il calendario, presentato nei giorni scorsi include sia momenti di condivisione e di arricchimento culturale che eventi di entertainment di rilevanza nazionale. Il programma del centro altomolisano vede infatti ospiti del calibro dei i Rota Temporis (3 dicembre), Max Giusti (4 dicembre), DJ Molella (il 9 novembre), le Fontane di Viorica (il 10 dicembre) ed Edorardo Bennato (il 17 novembre).

Festa dei fuochi rituali: breve descrizione

Faglia di Oratino

È un’enorme torcia di canne dell’altezza di 13 metri per il diametro di 1 che, sormontata dal “capofaglia”, il 24 dicembre a sera verso le 19.00, viene portata a spalla da 40 uomini dalla periferia del paese alla chiesa Madre dell’Assunta, dove si procede alla suggestiva elevazione e rituale accensione.

Ndocce di Civitanova del Sannio

Con il fuoco benedetto al mattino, calate le prime ombre della sera, gli ‘ndocciatori accendono le torce: tronchi di faggio di due metri e mezzo spaccati per un terzo ad un’estremità. Disposti su due file ordinate e al suono della zampogna proseguono fino al falò sfavillante che arde “Fuori la porta”.

Farchie di Salcito

Le farchie sono veri e propri fasci di canne, di altezza variabile, imbottiti di ginestra e legati tra loro. La vigilia di Natale, una volta accese, ragazzi e giovani danno inizio ad un giro itinerante di questua tra le case. I compaesani, gradendo l’omaggio, offrono in cambio regalie in denaro e cibarie.

Farchie di Montefalcone nel Sannio

Le farchie, affastellate con lunghe listelle e tronchetti, ordinate in una sorta di processioneal suono e al canto “sul fieno e sulla paglia”, attraversano il paese per giungere vicino la chiesa di San Silvestro; qui poste su particolari treppiedi ardono rivolte al cielo in attesa di Gesù che nasce.

Ndocce di Agnone

Sono torce di abete bianco lunghe oltre tre metri che recano nell’anima interna rametti di ginestre secche. Il secondo sabato di dicembre e la vigilia di Natale, assemblate a ventagli simili a code di pavone, sfilano lungo il corso principale sussultando e roteando sulle forzute spalle contadine.

Ndoccia di Pietrabbondante

Falò di ginestre sapientemente legate e preparate con cura, poste davanti le case e accese ai rintocchi dell’Ave Maria. La vigilia di Natale tutta la famiglia si riunisce intorno al fuoco che illumina a giorno i monti dell’Antico Sannio garantendo prosperità e salute.

Ndocce di Belmonte

Sono costruite con le canne e qualche rametto di ginestra alla punta, sono alte circa 3 metri, hanno forma conica e spessore variabile. Le torce, tutte singole, ardo oggi vicino le masserie delle borgate e solo qualcuna viene fatta bruciare, la sera della vigilia di Natale, davanti il sagrato della chiesa del Santissimo Salvatore.