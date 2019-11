Ferrovie, ennesimo ritardo record: Roma sempre più lontana

Cronaca e riflessione di un viaggiatore sconsolato

Il treno, destinazione Roma, parte da Campobasso alle 6:45 da Campobasso. Fermo oltre un’ora poco prima di arrivare alla stazione di Bojano (in territorio di San Polo Matese). Alle 8:35 fermo alla stazione di Venafro. E così un nostro lettore, che si trova su quel treno, ha voluto affidarci una sua breve riflessione, che riportiamo integralmente, nella speranza che si possa aprire un tavolo permanente sull’annoso problema legato alla tratta ferroviaria che collega Campobasso con la Capitale:

di Pierfederico De Pari

«Immersi nella nebbia della stazione ferroviaria di Bojano: sono le 7:30. Abbiamo accumulato, in poco più di 20 chilometri di strada ferrata, 75 minuti di ritardo, il tempo con il quale i fiorentini o i napoletani raggiungono Roma con i moderni treni ad Alta Velocità, il tempo necessario per raggiungere, da Roma con l’aereo, Parigi o Madrid.

I miei compagni di sventura sono senza parole; chi compie questo viaggio quotidianamente, perché lavora a Roma, è abituato a questo tipo di disagi. Il problema tecnico di oggi è legato ai passaggi a livello. Sui nuovi tracciati ferroviari i passaggi a livello non sono più consentiti per legge: da noi, in Molise, ce ne sono decine … e molti di loro funzionano male. Il treno che avevo deciso di prendere questa mattina per raggiungere Roma è quello delle 6:45 da Campobasso. Una levataccia per avere la possibilità di sfruttare l’intera giornata lavorativa nella Capitale di questo Paese che scricchiola, vacilla, dimostra ogni giorno i segni del tempo; il tempo che avrebbe dovuto essere utilizzato per manutenere, progettare, rinnovare, innovare. E in questo Paese che ha ormai perso la bussola, che corre dietro a problemi incancreniti che vengono da molto lontano, il Molise sta lentamente scomparendo. Sta venendo a mancare la voglia di combattere ancora, l’orgoglio di una terra e di gente che ha cercato il suo riscatto, competendo con le altre regioni svantaggiate di questo Paese in declino. Lo stato della viabilità, il territorio dissestato ed abbandonato dalla presenza umana, i trasporti cronicamente in crisi, la sanità che fatica a rasserenare gli animi dei cittadini che temono, giorno per giorno, di dover ricorrere prima o poi a cure ed emergenze presso le poche e sottodimensionate strutture presenti in regione. Chi ha potuto, e ha voluto, è andato via dal Molise, abbandonando luoghi cari ed affetti, scegliendo di investire risorse economiche e intellettuali, capacità lavorative e tempo all’interno di realtà che hanno ancora una prospettiva o che, almeno, cercano di darsela. L’inesorabile processo di invecchiamento (demografico e infrastrutturale) di questa Regione ormai inizia ad essere irreversibile. Qualunque iniziativa strategica che si vorrà intraprendere nel prossimo futuro dovrà essere acutamente finalizzata a mantenere quello che c’è e non più a sviluppare. Lo sviluppo ha senso se la prospettiva di un territorio è legata alla presenza dei giovani, che in Molise sono pochi, sfiduciati e alla spicciolata stanno andando via alla ricerca della propria strada. In Molise rimarremo in pochi, sempre più vecchi, sempre più bisognosi di servizi e di tranquillità. Forse questa potrebbe essere la prospettiva: valorizzare l’isolamento e la mancanza di poli produttivi diffusi sul territorio per creare un nuovo modello di vita sostenibile. Paradossalmente se in questa regione venissero garantiti livelli assistenziali minimi e di buon livello, in Molise si potrebbe scegliere di venire a vivere per invecchiare e, perché no, morire».