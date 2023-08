Ferrovie, avanza l’elettrificazione della tratta Campobasso-Isernia

È prevista per dicembre 2023 la fine dei lavori di elettrificazione della linea Campobasso – Isernia.

La conferma arriva dal gruppo Ferrovie dello Stato, che aggiorna sulla situazione. Dopo che la tratta tra Roccaravindola ed Isernia è stata ultimata alla fine del 2021, dice RFI, ora tra Isernia e Campobasso sono terminati i lavori per la realizzazione della linea di contatto.

Quanto alle nuove sottostazioni per l’alimentazione elettrica, Guardiaregia è ora completata mentre si sta procedendo a Ripalimosani. Sono in corso anche i lavori di sistemazione, rinnovamento ed elettrificazione dell’intero piazzale della stazione di Carpinone, e quelli di adeguamento dei marciapiedi, del rinnovo delle pensiline e dei binari anche nella stazione di Campobasso. Nel frattempo, la Regione sta provvedendo al rinnovo della flotta di treni elettrici, e l’arrivo del primo è stato annunciato per i primi del prossimo anno.

L’auspicio è che al termine dei lavori, dopo i necessari collaudi, il primo treno elettrico possa circolare su questa tratta dalla prossima primavera.