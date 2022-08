Ferrazzano si stringe attorno alla famiglia di Marco, non si può morire mentre si va al lavoro

L’abbraccio del paese alla moglie Ileana e ai due figli Gabriele e Giorgia nel giorno dell’ultimo abbraccio al 48enne vittima della stradale

Un paese intero si è stretto attorno alla famiglia di Marco Di Palma, il 48enne di Ferrazza che ha perso la vita nel terribile impatto sulla Ss 16, in territorio di Petacciato all’alba di martedì 9 agosto.

Gremita la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per l’ultimo abbraccio al corriere ben voluto da tutti, sia nel centro in provincia di Campobasso, che sulla costa, dove lavorava oramai da tempo. E anche ieri mattina era in auto per recarsi al lavoro: purtroppo la sua vita si è spezzata proprio mentre percorreva una strada – la statale Adriatica – che Marco conosceva molto bene.

Non ci sono parole per descrivere il dolore che ha colpito la famiglia del giovane, i suoi amici, ma anche chi lo conosceva meno: il 48enne sapeva come farsi volere bene.

“Addio Marco. Un ragazzo eccezionale, un marito affettuoso e un padre premuroso: ora sarai un angelo per la tua sposa ed i tuoi bimbi”.