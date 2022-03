Ferrazzano, lacrime e palloncini bianchi per l’addio al giovane Michele Giambetta

La chiesa di Santa Maria Assunta in cielo non è riuscita a contenere tutti coloro che sono accorsi per essere vicini ai familiari del 31enne che ha perso la vita giovedì scorso sulla Telesina

La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Ferrazzano non è riuscita a contenere il dolore di due comunità che si sono strette attorno ai familiari di Michele Giambetta, per porgere l’ultimo saluto al 31enne deceduto in un incidente lo scorso giovedì 24 marzo sulla Telesina, all’altezza dello svincolo per Paupisi, in provincia di Benevento. Il rito funebre è stato officiato da don Nicola Maio, parroco di Ferrazzano, che durante l’omelia ha testimoniato la pace e il sollievo che solo l’amore di Dio, fonte di ogni bene, può recare in questi momenti in cui sorgerebbe spontaneo l’interrogativo: “Perché il Signore permette tutto questo?”.

Fuori dalla chiesa, in attesa dell’uscita del feretro, si sono radunati molti amici e conoscenti di Michele che, incuranti della pioggia battente, hanno voluto rivolgergli un ultimo applauso contemplando i palloncini bianchi con uno in mezzo a forma di cuore al centro che salivano al cielo. Poi, tutti in fila dietro la vettura con il feretro a bordo per essere ancora vicino ai familiari di Michele e pregare per lui.