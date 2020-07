Ferrazzano ha invitato De Niro a visitare il suo paese d’origine

Dopo le dichiarazioni dell’attore che, in occasione del 4 luglio, ha ricordato le sue origini, il sindaco Antonio Cerio e tutta la comunità di Ferrazzano lo invitano pubblicamente a visitare il paese che nel 2006 gli ha dato la cittadinanza onoraria. non ha perso occasione per ricordare, ancora una volta, le origini dei suoi bisnonni. “I miei bisnonni – ha detto De Niro nel videomessaggio – arrivarono negli Usa da Ferrazzano e la mia carriera non sarebbe stata la stessa se on avessi lavorato con gli italiani”.

“Invitiamo ufficialmente De Niro – ha dichiarato il sindaco Antonio Cerio cogliendo l’occasione al volo – a visitare la comunità da cui sono partiti i suoi antenati”.