Domani, mercoledì 30 marzo alle 15, l’ultimo saluto al ragazzo presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Nelle scorse ore è arrivato il nulla osta del magistrato

Due comunità, Campobasso e Ferrazzano, si preparano a salutare per l’ultima volta Michele Giambetta, il 31enne deceduto in un pauroso incidente giovedì 24 marzo sulla Telesina, all’altezza dello svincolo per Paupisi, comune del beneventano.

Dopo l’ok del magistrato, la salma del ragazzo è stata restituita alla famiglia che domani, mercoledì 30 marzo, darà l’addio a Michele: i funerali sono in programma alle 15 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

Il ragazzo, al volante della Volkswagen Polo, pare stesse rientrando in Molise quando è rimasto coinvolto in uno schianto terribile. Nulla da fare per lui, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto