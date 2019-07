Ferrara, sequestrata parte dello stadio: perquisizioni anche in Molise

REDAZIONE

Falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Sono 8 le persone indagate per questi reati e finite nel mirino della Guardia Di Finanza a seguito di una inchiesta che ha portato al sequestro di una parte dello stadio comunale “Paolo Meazza” di Ferrara. I fatti risalgono al 2018 quando venne deciso per l’ampliamento della capienza dello stadio che era arrivato a contenere 16mila posti. Ma all’inizio dell’anno corrente una delle imprese subappaltatrici inviò a Spal, Prefettura, Questura, Coni e Comune di Ferrara una diffida all’utilizzo delle strutture per la sussistenza di “criticità severe nella esecuzione delle procedure di montaggio tali da esporre gli spettatori a pericoli reali e sussistenti”. Una volta partite le indagini le fiamme gialle hanno appurato l’emissione di certificati di collaudi falsi relativi alla conformità della copertura della gradinata Nord e di struttura e copertura della gradinata est alle normative di legge. Ad essere indagati sono dunque il direttore dei lavori, i collaudatori, e alcuni imprenditori.Sarebbero in corso anche perquisizioni in una azienda di Guardiaregia.