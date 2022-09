Ferrara (M5S): “Subito un tetto al prezzo del gas per aiutare famiglie ed imprese”

All’incontro conclusivo a Campobasso dei pentastellati è intervenuta anche l’europarlamentare relatrice della relazione di iniziativa legislativa sul contrasto alla Criminalità organizzata e alla corruzione in Europa

Un Energy Recovery Fund, così come è stato fatto per far fronte alle difficoltà legate al periodo pandemico, ma no al nucleare e sì alle energie rinnovabili. È l’auspicio emerso dall’incontro dei candidati del M5S all’incubatore di via Monsignor Bologna a Campobasso cui è intervenuta anche l’europarlamentare Laura Ferrara, il consigliere regionale, Angelo Primiani, il deputato Antonio Federico.

Tanti i temi trattati, tra cui il caro energia contro cui il Movimento si sta battendo in Europa, come ribadito dall’onorevole Ferrara, per il tetto al prezzo del gas e per la tassazione degli extra profitti delle società del settore con l’obiettivo di arginare le difficoltà economiche di famiglie e piccole imprese.

“Già a marzo scorso il Movimento 5 Stelle chiedeva interventi urgenti a favore di famiglie e imprese – ha affermato il deputato molisano – contro l’aumento delle bollette e l’aumento dei prezzi. Lo chiedevano i nostri portavoce in Parlamento europeo e lo chiedevamo noi sia alla Camera dei deputati sia in Senato. Ma tutte le altre forze politiche banalizzavano il problema, strumentalizzavano le nostre richieste, evitavano il confronto. Sono gli stessi che oggi si rendono conto che un intervento imponente serve e subito.

Serve subito un Piano energetico di ripresa da finanziare con debito comune per abbattere i costi in bolletta, contrastare la pandemia energetica e investire di più sulle fonti rinnovabili. Come ha insegnato l’esempio del Pnrr – ha concluso Federico – l’Europa quando vuole sa essere vicina alle esigenze concrete, quotidiane dei cittadini. E di questo bisogna ringraziare anche il presidente Giuseppe Conte”.