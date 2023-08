Ferragosto, tutti gli appuntamenti in programma in Molise

Tra gli eventi per trascorrere la festività spiccano il concerto di Morgan a Campitello Matese, l’incendio del Castello a Termoli e la Corsalonga di Staffoli

Sono diversi gli appuntamenti in programma in Molise in vista di domani, giornata di Ferragosto. Oltre ai musei aperti, vi è una serie di manifestazioni: l’incendio del Castello a Termoli alla mezzanotte con un’esplosione di luci e fuochi pirotecnici che infiamma il cielo, circondando il Castello Svevo di una spettacolare aura luminosa. Questa tradizionale celebrazione ricorda l’evento storico del 1566, quando ci fu un assalto al Borgo Antico da parte delle truppe ottomane guidate da Pialj Pascià.

A Staffoli, in alto Molise, si tiene la tradizionale “Corsalonga Western Show” (la corsa di circa 30 chilometri a cavallo) organizzata dallo Staffoli Horses quest’anno si terrà per il trentaquattresimo anno sugli 80 ettari del pianoro insieme con altre iniziative che richiamano il mondo western come la marchiatura dei vitelli ed altro ancora come le serate al saloon con musica live country ed una gastronomia tipica. Tante attrazioni anche per i più piccoli come i pony o la diligenza, ma anche il carro per una passeggiata oppure le tende, i falò, i sacchi a pelo al suono delle chitarre per dormire poi sotto le stelle.

A Campitello Matese arriverà Morgan che si esibirà alle 19 sul pianoro insieme con Angelo Valori e la Medit Orchestra. L’evento è ad ingresso libero. Il festival è organizzato da Funivie Molise, società in house della Regione, che gestisce gli impianti sciistici delle località di montagna molisane.

Infine, ad Agnone si tiene il secondo appuntamento in Molise per “La Natura non va in vacanza”: i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Isernia incontreranno cittadini e turisti al gazebo istituzionale allestito per l’occasione in piazza dell’Unità d’Italia ad Agnone (IS) illustrando, a quanti vorranno intervenire, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’iniziativa, generata dalla Convenzione stipulata tra il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è ideata ed organizzata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.