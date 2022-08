Ferragosto tra mare e montagna, ma la ‘regina’ resta la scampagnata (FOTO E VIDEO)

Ferragosto tra mare e montagna per i molisani e i tanti turisti che stanno affollando il Molise. Dal mare alla montagna il Ferragosto è stato caratterizzato dal sole e da un sostanziale clima favorevole.

Vento in montagna dove Campitello Matese, la maggiore della località sciistiche molisane è stata presa d’assalto dai turisti alla ricerca di un 15 agosto da trascorrere tra passeggiate in montagna e scampagnate. Tanti quelli che hanno deciso anche di accamparsi con le tende e approfittare di picnic all’aperto.

Voglia di mare e di sole invece in basso Molise dove la spiaggia è stata presa d’assalto dai vacanzieri last minute alla ricerca di tuffi e divertimento. Un Ferragosto che conferma il Molise come meta ambita per i vacanzieri. Un trend che si conferma dopo quello dell’emergenza Covid che già aveva fatto segnare un tutto esaurito per la nostra regione.

E poi c’è la ‘regina’ del 15 agosto ovvero la scampagnata, una scelta che non perde mai il suo fascino e che riesce ad unire generazioni intere, a volte anche diametralmente opposte.