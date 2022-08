Ferragosto, Termoli sold out. Impossibile trovare una stanza per pernottare

Prenotare una camera in albergo a Termoli a Ferragosto è una mission impossible. La conferma di quanto sia gettonata la località balneare più importante del basso Molise arriva da booking.com, il sito più importante e autorevole per le prenotazioni degli alberghi e più in generale delle strutture ricettive online.

Indicando come periodo di vacanza dal 13 al 17 agosto, infatti, il sito porta come risultati possibili: nessuno. Nessuna speranza di prenotazione di una camera per due adulti. Il Molise esiste e si conferma anche gettonato dai turisti, con buona pace di chi diceva che quella della nostra regione sarebbe stata una cometa destinata ad esaurirsi.