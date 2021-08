Ferragosto speciale: cani baywatch a Termoli tra pattugliamenti e dimostrazioni

Bagnini d’eccezione a Ferragosto sulla spiaggia di Termoli. Tra pattugliamenti dell’arenile ed esercitazioni con bambini non sono passati inosservati i “baywatch” a quattro zampe sulla sabbia e in mare sul litorale di viale Cristoforo Colombo. Il ferragosto, come si legge su Ansa Molise, ha visto l’intervento sul lungomare nord degli esperti di salvamento con cani al seguito, convenzionati con Life Guard “Compagnia del mare”. Prima un pattugliamento dell’arenile, poi una dimostrazione di soccorso da parte dei cani con alcuni villeggianti, interessati dall’arrivo dei bagnini a quattro zampe presso il Lido La Lampara, base logistica della società di salvamento. Gli animali hanno anche trasportato alcuni bambini a riva durante una piccola esercitazione. L’iniziativa, voluta dal titolare dello stabilimento, Domenico Venditti, ha conquistato i numerosi villeggianti presenti sulla battigia che hanno seguito con attenzione l’attività. Presente anche la Capitaneria di Porto. Risale a luglio il primo pattugliamento sulla spiaggia di Sant’Antonio, poi i cani sono intervenuti in zona Rio-Vivo. Effettuata anche una dimostrazione da parte di un cane bagnino lanciatosi da una motovedetta per salvare un bagnante poi portato a riva.