Ferragosto sottotono per il meteo ma c’è attesa per l’incendio del Castello

REDAZIONE TERMOLI

Ombrelloni per la maggior parte chiusi, vento da nord e mare mosso. Una mattina di ferragosto poco confortevole per i termolesi e i tanti turisti che stanno affollando la città. Ma se la prima parte della giornata ha lasciato a desiderare ecco che nel pomeriggio i lidi hanno iniziato a riempirsi tra happy hour e musica in spiaggia. Sono principalmente i giovani ad avere scelto l’opzione mare mentre il centro di Termoli è comunque in fermento. Un ferragosto un po’ sottotono per via del vento ma che comunque sta facendo registrare tante presenze a Termoli. Nulla da temere, però, per lo spettacolo pirotecnico di questa sera con il tradizionale e suggestivo incendio del Castello. Secondo le previsioni meteo, infatti, il vento è destinato a calare.