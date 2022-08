Ferragosto, la Guardia Costiera intensifica le attività di controllo lungo la costa

Ferragosto di impegno e lavoro per la Guardia Costiera di Termoli che, nella giornata simbolo dell’estate, sorveglierà sulle tantissime presenze in mare e sulle spiagge, per far godere il mare in piena libertà ma in totale sicurezza.

“Una presenza costante e discreta la nostra – queste le parole del Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, Comandante della Capitaneria di porto di Termoli – per agevolare e rendere sicure le vacanze dei tanti turisti che hanno scelto le spiagge e il mare del Molise e delle Isole Tremiti quale meta privilegiata per il loro soggiorno estivo.

Per l’occasione saranno impiegate quotidianamente 4 unità navali, mezzi che pattuglieranno le coste molisane e dell’Arcipelago delle Isole Tremiti con la relativa Area Marina Protetta. In queste intense giornate, ci saranno inoltre 20 donne e uomini della Guardia costiera che saranno chiamati a pattugliare il mare e il litorale monitorando il corretto esercizio delle attività diportistiche e balneari a cui si aggiunge il personale presente nelle sale operative attive 24 ore su 24.

A tal proposito si ricorda che per ogni emergenza è possibile raggiungere la Guardia costiera tramite il Numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare.