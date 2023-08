Ferragosto, i rincari frenano l’assalto alla spiaggia

Strutture piene anche in montagna ma non si registra il ‘pienone’ a cui si era abituati negli anni passati

Sarà una percezione parziale della prima metà della giornata, peraltro confermata da alcuni cittadini e gestori, ma sembra proprio che il Ferragosto di quest’anno non faccia registrare sul litorale le stesse presenze e gli stessi numeri degli anni precedenti. Non si parla necessariamente di turismo in calo – i dati ufficiali, come visto nei giorni scorsi, sono discordanti, – quanto piuttosto di un mancato assalto alle spiagge a cui eravamo abituati in passato. La gradevole giornata di Ferragosto, per i più fortunati arrivata al punto finale del ponte festivo cominciato nel weekend scorso, è stata scelta da tante persone per passare ore di svago al mare. Piccola curiosità: dopo la tremenda primavera, si presenta come uno dei rari giorni festivi (escludendo le domeniche) con bel tempo e buone temperature quest’anno. E’ anche vero che il 15 agosto è ideale, come da tradizione, per scampagnate e gite in montagna, o in alternativa per ritrovarsi con parenti e amici attorno ad una tavola in ristoranti e agriturismi. L’inflazione e quindi i rincari che stanno interessando merci e servizi a tutti i livelli, non solo il carburante, si fanno – anche solo parzialmente – sentire, e più di qualcuno rinuncia alla gita fuori porta, magari ad una spesa quotidiana che può andare dall’affitto di un ombrellone alla consumazione sul posto. Altri ne approfittano semplicemente per riposarsi. Da Termoli a Campitello Matese sembra che le strutture siano tutte piene. Eppure tanto al mare quanto in montagna si percepisce un clima diverso e presenze non particolarmente alte all’occhio dell’osservatore. Se è vero, quindi, che la situazione di oggi sia anche il frutto dell’attuale momento che sta destando sempre più allarme sociale, è altrettanto vero che gran parte dei molisani non rinunciano alla mini vacanza o alla giornata di svago, e anzi coloro che non sopportano le situazioni caotiche ne saranno anche felici.