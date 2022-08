Ferragosto, controlli dei Nas nelle strutture socio-sanitarie: in 8 passate al setaccio

Rilevate violazioni amministrative per carenze strutturali e organizzative e mancata comunicazione degli alloggiati alla Questura. Cinque le persone segnalate

Otto controlli in altrettante case di riposo e una violazione riscontrata per mancata comunicazione degli alloggiati alla Questura. Altre quattro violazioni amministrative rilevate alle strutture per carenze strutturali e organizzative e una persona segnalata all’autorità giudiziaria mentre altre 4 sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa.

E’ questo il bilancio dei controlli che i carabinieri del Nas hanno effettuato in regione in concomitanza con il Ferragosto. I controlli rientrano in quelli che il Ministero della Salute ha concertato a livello nazionale nelle strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili.

La campagna, come affermano i carabinieri, è stata pianificata al fine di verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta ad una riduzione degli operatori dovuta alla fruizione di ferie e riposi lavorativi.

A livello nazionale sono state controllate 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (R.S.A.), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40 mila euro. Tra le violazioni più ricorrenti, sempre a livello nazionale, sono state rilevate carenze strutturali ed organizzative delle strutture come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti e situazioni di minore assistenza delle persone ospitate, riconducibili a un numero ridotto di operatori per turno di servizio, in alcuni casi privi di adeguata qualifica e professionalità.