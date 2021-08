Ferragosto con la Lirica: “La Boheme” al Festival Mario Lanza, con la regia di Katia Ricciarelli

FILIGNANO. Un 15 agosto all’insegna dell’Opera al Festival Mario Lanza di Filignano. In programma alle 21:30 “La Boheme” di Giacomo Puccini. Lo spettacolo andrà in scena in località Aie di Mennella e fa parte del cartellone di eventi pensati dall’Associazione Mario Lanza per i 100 anni dalla nascita dell’artista. Massimo Testa dirigerà l’Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic, per la regia di Katia Ricciarelli, affiancata da Grazia Coppolecchia. La scenografia sarà curata da Damiano Pastoressa, mentre i costumi dalla Sartoria Arrigo Milano. Veaceslav Quadrini sarà il Maestro di palcoscenico.

Personaggi e interpreti dell’Opera saranno: Bambina Visco nei panni di Mimì, Vincenza Carenza per Musetta, Nicola Malagnini per Rodolfo, Michele Cicala nelle vesti di Marcello, Alberto Zanetti per Schaunard, Gianluca Convertino per Colline e Mattia Ribba nei panni Alcindoro/Benot. La rappresentazione sarà accompagnata dal Coro Lirico Bitonto Opera Festival.

STORIA. “La Bohème” è un’opera lirica in quattro atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. L’esistenza spensierata di alcuni giovani artisti bohémien nella Parigi del 1830, costituisce l’ambientazione dei diversi episodi in cui si snoda l’intera opera. Ispirato al romanzo di Henry Murger Scènes de la vie de Bohème, il libretto ebbe una gestazione abbastanza complessa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del testo originario ai rigidi schemi e all’intelaiatura di un’opera musicale. L’orchestrazione procedette invece speditamente e fu completata nel dicembre 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La Bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all’inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi.