Fermo pesca, stop dal 15 agosto al 13 settembre per Termoli

REDAZIONE TERMOLI

E’ entrato in vigore da oggi il nuovo sistema sanzionatorio per la pesca. Una entrata in vigore che corrisponde anche alla definizione del periodo di fermo pesca che andrà, per il medio Adriatico, quindi da San Benedetto a Termoli dal 15 agosto al 13 settembre. «Con la pubblicazione della legge 21 maggio 2019, n. 44 (conversione in legge con modifiche del decreto legge 27/2019 ’emergenze’) entra finalmente in vigore il nuovo sistema sanzionatorio della pesca che riequilibra infrazioni e relative pene, in special modo pecuniario; si conclude finalmente un percorso cominciato quasi 3 anni fa e che ha vissuto momenti di forte tensione nelle marinerie e nelle piazze italiane», afferma l’Alleanza Cooperative della Pesca, precisando che «oggi abbiamo un quadro di regole che senza criminalizzare i pescatori garantisce una strumentalizzazione adeguata per la lotta alla pesca illegale; confermiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto in parlamento da tutte le forze politiche e dal governo. Cosa fatta, ora avanti con il resto dell’agenda, a cominciare dalle misure di sostegno al reddito dei pescatori, senza dimenticare temi ‘storici’ quali l’accelerazione dei tempi di pagamento dei premi feamp e la sempiterna lotta per la semplificazione delle procedure amministrative che sottraggono quotidianamente energie alle imprese », conclude l’Alleanza.