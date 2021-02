“Fermiamolo, insieme si può”, a Montefalcone nel Sannio uno screening di massa della popolazione

“Fermiamolo, insieme si Può!”, è questo il nome e il monito della campagna di sensibilizzazione intrapresa dal Comune di Montefalcone nel Sannio, per informare e salvaguardare i cittadini dai rischi del Covid-19. Una campagna di sensibilizzazione conclusa dallo screening di massa che, nelle prossime ore, testerà diverse centinaia di Montefalconesi.

Per questa iniziativa, la macchina organizzativa è partita sin dagli ultimi giorni di Gennaio. Dal momento in cui, l’amministrazione comunale di Montefalcone nel Sannio aveva comunicato ai propri cittadini la campagna e la possibilità di sottoporsi, contribuendo con una piccola quota, al test rapido.

I Montefalconesi, sin dalle prime battute della campagna, sono stati supportati dal Comune grazie al servizio di prenotazione e informazione. Un servizio attivo tutti i giorni e in diverse fasce orarie, per delucidare alla popolazione le norme anti Covid-19 e illustrare le modalità di screening.

All’appello lanciato dall’amministrazione comunale, la risposta dei cittadini non si è fatta attendere, e al contrario, è riuscita a superare ogni aspettativa e previsione iniziale. Le numerose adesioni, pervenute al Comune, sono l’ineludibile segno della grande consapevolezza e prudenza dei cittadini, che, in questo delicato momento, sono schierati al fianco dell’amministrazione nella battaglia al Covid-19.

Un atteggiamento, quello dei cittadini, che assume ancor più valore in questi giorni drammatici per il Basso Molise, in virtù dell’alto numero di contagi riscontrati nelle ultime ore.

Le operazioni di screening giungono così a coronamento di un’iniziativa, che aveva come principale obiettivo, quello della tutela della salute dei cittadini. Un obbiettivo avvalorato dalla scrupolosità e attenzione con cui l’amministrazione comunale ha effettuato diversi sopralluoghi nelle strutture del paese, per individuare gli spazi più idonei e sicuri per le operazioni di screening. Dalle diverse valutazioni il Comune ha individuato i locali dell’ex edificio scolastico, come i più idonei a ospitare questa tipologia di operazioni.

Ad effettuare i tamponi saranno gli operatori dello studio Biosan che, nelle prossime ore, testeranno tutti i cittadini aderenti.

L’azione di testing, nei prossimi giorni, verrà rivolta anche ai più piccoli, per i quali il Comune ha predisposto e organizzato una sessione gratuita e dedicata di test rapidi.

L’attività informativa comunale ha trovato anche il grande supporto delle Associazioni e dalla Pro Loco locale, che si sono prodigate e hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Considerata la delicata situazione che l’area del Basso Molise sta vivendo, iniziative come quella del comune di Montefalcone nel Sannio sono, ad oggi, una delle poche armi che abbiamo per contenere i nefasti effetti del virus. Oggi più che mai, noi tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, contenendo i nostri spostamenti e rispettando le ormai consuete regole di distanziamento. Non è facile, ma è l’unico modo per strappare le nostre comunità dal grigiore del Covid-19.

Salvatore Cappabianca