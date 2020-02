Fermi da una vita i recuperi delle preziose testimonianze storico/archeologiche

Sono fermi da decenni a Venafro gl’interventi per riportare alla luce il vasto e ricco patrimonio storico, archeologico e culturale della città. Una ricchezza documentaria ultramillenaria che parte a far data dagli antichi sanniti e che attesta lo spessore sociale, artistico e civile della Venafro dei tempi andati. Nonostante ciò ogni cosa rimane sommersa e coperta dall’oblio, dall’abbandono e dalla sostanziale noncuranza delle generazioni di questo inizio di secondo millennio. Genti che purtroppo continuano a non attivarsi perché tutto quanto ha fatto ed è storia di spessore della città dell’estremo Molise dell’ovest venga finalmente riportato alla luce ed ammirato da giovani, donne ed uomini dei nostri tempi, favorendo immagine ed economia della città. Ne vanno di mezzo l’arte e la cultura di Venafro, oltre che la sua ”cartolina”, ma evidentemente tutto questo o non interessa “là dove si puote ciò che si vuole” o non viene considerato, addirittura capito nella maniera giusta. Certo è che, e veniamo a qualche esempio di quanto è sostanzialmente abbandonato ed in progressivo deterioramento a Venafro in tema di testimonianze storico/archeologiche, ecco quanto di rilevanza documentaria del passato cittadino continua a restare esposto al progressivo deterioramento senza che ci si decida ad interventi mirati di recupero. La palma di tale bruttissimo primato va senz’altro al Teatro Romano con annesse Terme di S. Aniello, magnifico nella sua imponenza, situato in accogliente zona pedemontana dell’altura di S. Croce (alias M. Cerino), oggetto decenni addietro di scavi e lavori di recupero, ma poi abbandonato e mai più preso in considerazione! Oggi cancelli, catene e lucchetti lo sbarrano a turisti, studiosi e visitatori, mentre vegetazione incolta e tant’altro continuano progressivamente a ricoprirlo, deteriorarlo e nasconderlo alla vista. Il Molise da visitare in Italia nel 2020 secondo il Times? Certo, ci mancherebbe, e fa tanto piacere! Ma evidentemente bypassando Venafro, vista la situazione tutt’altro che bella per quanto appena riportato e per altro cui di seguito si accenna. Abbandono ed incuria identici infatti caratterizzano analogamente il vasto patrimonio archeologico della periferia ovest della città, la storica area patrizia dell’antica Venafro di epoca romana dove, all’indomani degli scavi dei decenni trascorsi per riportare alla luce templi, dimore patrizie, edifici pubblici, mosaici, arredi ect., nulla più è stato fatto se non stendervi sopra uno spesso strato di argilla, ricoprire alla meglio le antiche vestigia con pali e lamiere in ferro, girare le spalle e … “chi s’è visto, s’è visto”, ossia “adieux”, addio per dirla alla francese! Non si è mossa più foglia! Non si è toccata più pietra! Citazioni, queste appena riportate, senz’altro sufficienti per dire del disinteresse che da decenni offende e calpesta la storia ultramillenaria venafrana, senza che ci si decida ad interventi mirati di recupero, risanamento e valorizzazione. Ed il guaio imperdonabile di tutto quanto è che mentre altri in Molise, a ragione, si accingono ad accogliere ed ospitare grazie a biglietti da visita indubbiamente ottimali, la “povera” Venafro deve suo malgrado leccarsi le ferite procurategli dalla pochezza di menti evidentemente distratte da altro e tali da non arrivare a vedere, addirittura a non capire lo spessore storico/artistico/archeologico della quarta città del Molise! Gran brutto destino, questo di Venafro, non c’è che dire … ! Cambierà il trend? I venafrani lo sperano, non serve neanche affermarlo, tanto è lapalissiano, evidentissimo. Tonino Atella