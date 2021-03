Ferme in Molise le vaccinazioni a domicilio per gli over 80, la protesta dei cittadini

Proseguono, purtroppo, le criticità in regione per quel che concerne la campagna vaccinale. La segnalazione che ci giunge oggi riguarda la problematica della vaccinazione a domicilio. Disservizio, seguito da proteste che ci sono giunte in redazione, che è stato riscontrato da più parti in regione.

“A distanza di un mese dall’inizio delle prenotazioni per la vaccinazione degli ultra 80enni, – ci scrive un nostro lettore – non ci sono notizie riguardo la somministrazione a domicilio.

Ho provato più volte a mandare una mail all’indirizzo segnalato sulla piattaforma regionale, ma ricevo costantemente una notifica riguardo l’inesistenza di tale indirizzo.

Chiamando, invece, entrambi i numeri a disposizione, la linea risulta sempre occupata/staccata e son riuscito a collegarmi solo dopo due giorni di tentativi. Magari, fornire un solo numero di telefono per tutta la Regione non è stata la migliore delle idee.

Mentirei, se mi dicessi sorpreso del fatto che chi è preposto a dare informazioni sulle vaccinazioni non sia in grado di fornirne, né mi meraviglia che non sappiano nemmeno dire se, a distanza di un mese, la vaccinazione a domicilio sia iniziata, o meno.

L’unica risposta che ho ricevuto è che bisogna avere pazienza, e che sanno di essere in ritardo. Mi chiedo come riuscirà chi ha progettato il piano regionale a spiegare queste cose a chi sta perdendo giornalmente i propri cari per l’incapacità della classe dirigente.”