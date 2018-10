Fermato senza patente tenta di colpire i Carabinieri, arrestato 38enne

Nella serata di domenica i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone e quelli della Stazione di Bagnoli del Trigno, traevano in arresto un 38enne del luogo, resosi responsabile del reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I militari, impiegati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, avevano sottoposto a controllo l’uomo mentre era alla guida della propria autovettura. Dai successivi accertamenti lo stesso risultava privo della patente di guida perché già ritirata in altra circostanza. Al momento della redazione degli atti, l’uomo dava però in escandescenze ed afferrato dalla propria autovettura il segnale mobile triangolare con l’intenzione di colpire i Carabinieri, riuscivano a schivare i colpi e successivamente ad immobilizzarlo. Sono scattate così le manette per l’uomo che ora si trova ristretto in regime di arresti domiciliari.