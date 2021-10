Fermato per strada dai Carabinieri viene trovato in possesso di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Campomarino, dipendente dalla Compagnia di Termoli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne originario di San Severo con precedenti di polizia, a seguito degli esiti di una perquisizione personale



Sul capo dello stesso pende l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione di polizia, svolta nell’ambito di servizi perlustrativi di controllo del territorio, l’uomo è stato controllato e perquisito mentre era nel centro di Campomarino, ed è stato trovato in possesso di 25 involucri in materiale plastico contenenti cocaina del peso complessivo di 13 grammi circa, nonché di 200 euro in banconote di vario taglio verosimile provento di pregressa attività di spaccio.

Alla luce di ciò, veniva anche effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza dell’uomo che però ha dato esito negativo.

Il 33enne è stato tratto in arresto e condotto presso la sua abitazione sita in San Severo in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino. La successiva udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto poiché legittimamente effettuato, ma senza l’emissione di ulteriori misure cautelari a carico del 33enne da parte della competente Autorità Giudiziaria. Certamente importante è stato nella circostanza l’operato dell’Arma che, nell’ambito di una continua ed attenta attività di controllo del territorio, non solo ha perseguito efficacemente un reato, ma ha anche evitato che lo stupefacente potesse essere fatto oggetto di illecito mercato e quindi consumato dagli assuntori della zona tra cui, sempre più spesso, rientrano purtroppo soggetti giovani o addirittura giovanissimi.