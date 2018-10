Fermato con l’eroina in tasca, segnalato alla Prefettura

Le attività operative della Questura di Campobasso, anche nella settimana appena trascorsa, sono state rinforzate dall’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato proveniente da Pescara; tale personale, oltre ad aver effettuato numerosi posti di controllo nelle vie cittadine che consentivano l’identificazione di oltre 100 persone e 65 autoveicoli, ha anche proceduto al controllo di alcuni esercizi pubblici e sale giochi di Campobasso, identificandone gli avventori. Inoltre tale Reparto, coordinato da personale della locale Squadra Mobile, nel contesto di servizi tesi alla intensificata attività finalizzata alla prevenzione dello “spaccio” di sostanze stupefacenti, nel centro cittadino, ha posto in essere due sequestri di eroina, per un totale di circa 4 gr., con la relativa segnalazione di due giovani.

In tale contesto, nel pomeriggio di giovedì scorso, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il quotidiano servizio di pattugliamento, notava la presenza di un noto giovane del capoluogo, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, fermo nei pressi di una farmacia del centro cittadino. Gli uomini della Volante preoccupati per la “strana” presenza del giovane in quel luogo, decidevano di procedere al suo controllo e, a seguito di perquisizione, rinvenivano, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette in suo possesso, un involucro contenente 1,30 grammi di eroina. Di fatto il pregiudicato si era appena recato in farmacia per acquistare una siringa da utilizzare per il consumo della sostanza stupefacente. Sul posto gli agenti sequestravano l’eroina segnalando il giovane alla Prefettura locale.