Fermato con la marijuana in macchina, segnalato un 41enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce di Magliano (CB), hanno segnalato alla Prefettura di Campobasso un 41enne del posto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il 41enne, controllato alla guida di un’autovettura e sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana, celati in un involucro contenente anche una macchinetta trita tabacco. Lo sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, ed il detentore segnalato alla Prefettura per l’illecito.