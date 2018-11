Fermata bus Anagnina, Niro: «Una scelta che comporta solo disagi, presenterò una mozione»

REDAZIONE CAMPOBASSO

«Non potevo restare in silenzio dopo una decisione del genere. Si tratta dell’ennesimo disagio procurato ai nostri corregionali. Bisogna reagire e investire della questione tutti i canali istituzionali a nostra disposizione».

Così l’assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro, al termine del tavolo tecnico che si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 15 novembre, dopo la decisione della giunta capitolina di spostare i bus diretti a Roma dalla stazione Tiburtina alla Anagnina.

«Alla già lunga percorrenza – ha continuato Niro – si aggiungono ulteriori 40 minuti. Per questo ho ritenuto opportuno convocare un tavolo, invitare le associazioni (e non solo) e fare rete. Con il provvedimento della giunta Raggi per noi si prospettano solo disagi.

Chiederò, come ho già anticipato, delle azioni congiunte. Una mozione oppure un ordine del giorno in consiglio regionale per far conoscere a tutti le gravi conseguenze che tale scelta comporta per migliaia di persone. Della questione investirò – ha terminato l’assessore Vincenzo Niro – anche il presidente della Regione, Donato Toma, affinché l’argomento sia portato anche sui tavoli romani (conferenza stato regioni e conferenza delle regioni)».

La recente decisione del comune di Roma ha infatti scatenato l’ira di pendolari, lavoratori, amministrazioni limitrofe e anche regionali (l’Abruzzo ad esempio per protestare contro la scelta della giunta Raggi è già sceso in piazza); e adesso, dunque, anche il Molise si prepara ad una azione politica che vuole essere efficace. Con in testa l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Niro.

Al tavolo hanno partecipato anche associazioni di categoria e sindacati; tra questi ultimi presente la Uil, rappresentata dal segretario Tecla Boccardo che ha detto: «La decisione assunta a Roma limita quello che è un servizio pubblico per tanti cittadini che percorrono la tratta, bisogna – ha concluso la Boccardo – coinvolgere anche le altre regioni che si vedono penalizzate da questa decisione».