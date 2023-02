Ferito da un peso mentre si allena a casa, 46enne muore in Rianimazione

Sotto shock la comunità di Rotello per il decesso di Emilio: il suo cuore ha smesso di battere nella prime ore di questa mattina, 18 febbraio. Decine i messaggi di cordoglio su Facebook

E’ sotto shock la comunità di Rotello dopo la morte di Emilio, un 46enne deceduto nelle prime ore di questa mattina, 18 febbraio, dopo un infortunio mentre si stava allenando. Stando ad una prima ricostruzione il giovane pare si stesse allenando a casa quando un peso gli è caduto sull’avambraccio.

Di qui la decisione di effettuare un primo accesso in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli per verificare la situazione. I medici lo avrebbero sottoposto agli esami del caso, tra cui i raggi e, in assenza di traumi e rotture lo avrebbero rimandato a casa. Il giovane, però, avrebbe effettuato un secondo accesso al pronto soccorso a causa del dolore persistente e a quel punto lo avrebbero ingessato e rimandato a casa nuovamente.

Emilio avrebbe effettuato un terzo accesso al pronto soccorso sempre del San Timoteo e a quel punto sarebbe stato sottoposto ad una ecografia che avrebbe rilevato una presunta sindrome da schiacciamento. A quel punto sarebbe stato sottoposto ad un intervento e ricoverato in Rianimazione dove, però, il suo cuore ha smesso di battere nonostante le cure dei medici che hanno provato in tutti i modi a salvarlo.

La notizia della morte improvvisa di Emilio ha scosso la comunità di Rotello dove il giovane era molto conosciuto e amato. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati su Facebook per ricordarlo. Comunità che è in attesa della data dei funerali per stringersi alla famiglia per un ultimo straziante saluto.