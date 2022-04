Ferì a coltellate padre e fratello, assolto a Isernia un 32enne venafrano

Non era imputabile, ai sensi dell’articolo 469 del codice penale che consente, nella fase predibattimentale, la sola pronuncia, sentite le parti, di sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell’azione o per estinzione del reato. Lo ha deciso questa mattina il tribunale di Isernia nei confronti di un 32enne venafrano. I fatti nel febbraio 2020, a Venafro, quando nel corso di una lite scoppiata in casa, l’imputato accoltellò il padre e il fratello.

Questa mattina la sentenza di assoluzione per il 32enne venafrano, arrestato nel febbraio del 2020 e finito davanti al giudice con l’accusa di tentato omicidio, difeso dall’avvocato Gianluca Giammatteo. Il giovane fu arrestato dai carabinieri dopo aver ferito, con diverse coltellate, il padre 78enne e il fratello di 43 anni. Soccorsi, i suoi familiari vennero operati d’urgenza. Dopo l’arresto, il giovane venafrano venne prima piantonato in ospedale e poi trasferito in carcere a Pescara. Oggi processo e assoluzione.