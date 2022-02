Feola lascia Isernia, andrà a fare il segretario comunale a Benevento, da Mastella

Questa mattina, Riccardo Feola, che è stato Segretario generale del Comune di Isernia da giugno 2020 allo scorso gennaio, e che da pochi giorni è stato nominato dal sindaco Mastella nuovo Segretario generale presso il Comune di Benevento, ha voluto incontrare i dipendenti e gli amministratori di Palazzo San Francesco per un saluto di commiato.

Il dott. Feola ha inteso ringraziare tutto il personale per lo spirito collaborativo e per l’impegno sul lavoro dimostrati durante il 20 mesi in cui è stato a Isernia. Ha anche avuto espressioni di gratitudine e di stima per la passata amministrazione comunale e per quella nuova. Il Sindaco Piero Castrataro ha ricambiato, prendendo la parola e sottolineando l’alta competenza e le indubbie qualità umane del Segretario Feola.

«Per me è stata un’esperienza professionalmente importante e gratificante – ha detto Feola –. Mi congedo da Isernia con un po’ di rammarico perché è un luogo dove si sta bene, una città dove ho potuto lavorare in modo proficuo. Ogni volta che ne avrò l’occasione, tornerò volentieri qui da voi in Molise».

Molta le testimonianze di riconoscenza e di apprezzamento che i dipendenti comunali hanno rivolto al loro ex Segretario, che di sé lascia certamente un bel ricordo.