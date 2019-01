«Femminicidio, una battaglia culturale», la criminologa Bruzzone e Jessica Notaro ospiti a Isernia

REDAZIONE

“Diamo voce al silenzio”, questo l’interessante convegno organizzato a Isernia dall’Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con alcune associazioni e centri antiviolenza del territorio. Il tema è stato di quelli forti: la violenza sulle donne. A parlarne esperti e ospiti di caratura nazionale quali la famosa criminologa, Roberta Bruzzone e Jessica Notaro, la ragazza sfregiata dall’acido dal suo ex compagno e che da allora sta portando avanti la sua battaglia per l’introduzione nel codice penale del reato di omicidio d’identità. Il sindaco di Isernia e presidente dell’Ambito, Giacomo d’Apollonio, ha sottolineato l’importanza dell’evento per sensibilizzare la cittadinanza su un problema che è innanzitutto di natura culturale.