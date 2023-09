Femminicidio, Lancellotta alla Mostra del Cinema di Venezia: «Messaggio forte per dire “basta”»

«A nome del gruppo Fratelli d’Italia in commissione bicamerale sul Femminicidio, sarò alla Mostra del cinema di Venezia per portare un messaggio molto importante. Un messaggio forte per dire ancora una volta “basta”. La rappresentanza della commissione non sarà sul Red Carpet per fare una passerella istituzionale, ma perché la Mostra del cinema di Venezia, una kermesse nella quale la bellezza è protagonista, soprattutto quella femminile, deve essere un’occasione in più per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che ha raggiunto livelli inaccettabili». Lo ha annunciato la deputata molisana, Elisabetta Lancellotta, in qualità di capogruppo di FdI nella suddetta commissione durante la conferenza stampa dal titolo “Un passo avanti per la libertà delle donne” che si è tenuta a Venezia. «Il mio obiettivo sarà quello di stimolare un percorso unanime e trasversale affinché si trovino misure a tutela delle donne. Serve un cambiamento culturale perché – ha concluso la parlamentare – nessuna deve essere lasciata sola».