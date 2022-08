‘Felicemente Abile’, la Regione non finanzierà il progetto dedicato ai bambini con disabilità

“E’ con il cuore spezzato in due che comunico che la Regione Molise ha deciso di non finanziare il progetto “Felicemente Abile”, dedicato ai bambini con disabilità, il prossimo anno”.

La comunicazione arriva dalla pagina Facebook dell’avvocato Tina De Michele, presidente della consulta per le disabilità.

“Il progetto non ha raggiunto un punteggio tale da essere ritenuto meritevole di finanziamento, questo probabilmente per colpa della sottoscritta che evidentemente non ha indovinato le richieste della Commissione.

Resta il fatto che Felicemente Abile non è stato solo un progetto: è stato un servizio che prima di noi non esisteva. In quattro anni abbiamo ospitato oltre 50 bambini con disabilità presso il campo estivo e la ludoteca invernale. Abbiamo cercato di farli divertire, di dare sollievo alle famiglie, di portare normalità dove il resto del mondo vedeva diversità. E neanche questo è del tutto sincero, perché forse ci siamo divertiti più noi con i bambini che noi con loro. E tutti ci sono stampati nel cuore. Ad oggi questo servizio non può esistere più o, se esiste (ed anche grazie a noi, anche se nessuno lo dice), è a pagamento. Ed evidentemente per qualcuno va bene così. Ho pieno rispetto e stima di tutti, ma ogni bambino deve avere diritto alle stesse opportunità. Negli anni abbiamo formato giovani operatori che oggi a pieno titolo sono entrati nel mercato del lavoro. In tanti ci hanno aiutato e li ringrazio infinitamente, ma tanti altri ci hanno lasciati soli. Oggi hanno vinto loro, ed io sono stanca di scommettere il mio cuore in bandi concepiti in maniera cavillosa come percorsi ad ostacoli o di rincorrere amministratori per lettere di partenariato che poi neanche vengono firmate.

E su tutto, non è giusto che il sacrosanto diritto di un bambino debba essere deciso ogni anno con una scommessa. Ma a quanto pare, sta bene a tanti”.