Felice: “Un grande orgoglio per me. Lavorerò per il bene della città”

La neo sindaca di Campobasso ha delineato i prossimi obiettivi: “Metteremo finalmente a bando il Tpl e concluderemo la differenziata per tutta la città. Le deleghe di Gravina? Pensiamo ad un tecnico che sia di supporto per Urbanistica e Lavori Pubblici” (L’INTERVISTA)

“È una grande emozione; un’opportunità per me inaspettata che accolgo con grande orgoglio e con l’impegno di lavorare per il bene della città”. Le prime parole della neo sindaca di Campobasso, Paola Felice, trasudano emozione com’è normale che sia essendo la prima donna della storia del capoluogo molisano a ricoprire questo ruolo, ma anche determinazione rispetto al lavoro da fare in questi mesi prima della scadenza naturale della consiliatura.

‘Già in questi giorni – ha ricordato la neo prima cittadina – abbiamo avviato diversi cantieri con l’abbattimento di alcune scuole che saranno ricostruite per dare ai nostri ragazzi luoghi sicuri dove poter studiare. Ma sono tante le attività che metteremo in campo; ci tengo a sottolineare che finalmente riusciremo a mettere a bando il servizio di trasporto pubblico locale, concludere la differenziata su tutta la città ed essere attenti su altri aspetti come la viabilità e il verde pubblico”. In ultimo, ma non certo da ultimo per importanza, “le deleghe dell’ex sindaco Gravina saranno sicuramente redistribuite. Io manterrò sicuramente le mie – ha precisato Felice – e stiamo pensando ad un tecnico che possa essere di supporto nelle attività di urbanistica e lavori pubblici”. (adimo)