Felice: ”San Timoteo, ultimo stato”

Il presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, lancia la proposta di voler chiedere ai cittadini elettori di riconsegnare i certificati elettorali ai Prefetti del Molise chiedendo di intercedere presso il Governo nazionale

In merito alla notizia del pensionamento del Dr. Nicola Milani, ultimo primario, del reparto di Medicina, ancora presente al San Timoteo, per conto del Comitato San Timoteo, ci tengo a precisare che noi abbiamo da anni richiamato l’attenzione all’intera classe politica e ai governi, locali e regionali, di ogni colore politico, che si sono succeduti in oltre dieci anni passati. Numerose sono state anche le proposte ed iniziative che si riteneva dovevano essere inteaprese.

Tutto è stato inutile! Allo stato in cui è giunto ora il San Timoteo, con la funzione, quasi esclusiva, di smistare i pazienti bisognosi in altri presidi ospedalieri, anche di altre regioni, era stato in più occasioni da noi previsto e annunciato.

Da semplice Comitato Civico, senza ruoli istituzionali e altri sistemi capaci di poter incidere, altro no si poteva fare.

Oggi come in altre occasioni è stato già dichiarato, dobbiamo registrare solo il fallimento del nostro operato in nove anni di attività civica.

In questo fallimento però siamo in ottima compagnia con l’intera classe dirigente, politica e amministrativa che nei lustri passati hanno rivestito e occupati ruoli nelle varie istituzioni territoriali.

Allo stato dell’arte, come ho preannunciato ieri sera nell’incontro pubblico sulla sanità e sul San Timoteo, al Comitato non resta di valutare la proposta di invitare i cittadini elettori tutti, a riconsegnare i certificati elettorali ai Prefetti del Molise, chiedendo di intercedere presso il Governo nazionale, che rappresentano, di emanare anche per il Molise un decreto specifico sulla sanità come fatto per la regione Calabria, che già ne sta beneficiando con i primi risultati, al punto che assumeranno per il tempo necessario ad espletare i concorsi circa 500 medici Cubani. Questa proposta il Comitato la estenderà a tutte le associazioni, comitati, forze sociale, …, ma soprattutto ai cittadini che la condividano e pensano di poter contribuire alla giusta causa: tutelare il diritto alla salute, come dettato dalla Costituzione Italiana all’articolo 32.