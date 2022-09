Felice: “Pronti a presentare il nuovo logo identificativo dei prodotti iscritti al registro De.Co.”

Per il fine settimana oramai alle porte, il programma di “Settembre in Città” stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, prevede venerdì 9 e sabato 10 settembre, due importanti eventi come il Mercato di artigianato, collezionismo e hobbistica, organizzato e promosso dalle botteghe di Piazzetta Palombo, in Piazza Musenga alle 17.30, e l’atteso Expo Bier Campobasso – L’arte della birra in tour, a cura dell’Associazione Cultural Projects APS,inCorso Vittorio Emanuele II.

Proprio per presentare al meglio le attività e gli appuntamenti inseriti nella due giorni dell’Expo Bier Campobasso – L’arte della birra in tour, venerdì 9 settembre, alle ore 10.30, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio a Campobasso, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Attività Produttive Paola Felice, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Culural Projects Aps, terranno una conferenza stampa durante la quale, tra le altre cose, verrà ufficialmente presentato alla stampa il nuovo marchio e logo ideato appositamente dall’Amministrazione Comunaleper contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro De.Co.

“La Denominazione Comunale – ha ricordato a tal proposito l’assessore Paola Felice – permette di valorizzare ciò che nasce dalla tradizione e vive grazie alla memoria culturale espressa dal nostro territorio comunale. Un logo identificativo di questo genere di prodotti – ha aggiunto Felice – diventa, senza alcun dubbio, un elemento di sostegno maggiore che come Amministrazione ci stiamo impegnando ad assicurare per creare un sistema turistico, culturale e territoriale integrato, fortemente attrattivo, dedicato espressamente a un turismo di qualità, all’interno del quale la città di Campobasso riesce sempre più a inserirsi pienamente.”