Felice: «La città è unita contro la violenza sulle donne» (FOTO E VIDEO)

Dal 23 al 30 novembre una settimana di eventi con il patrocinio del Comune per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto

CAMPOBASSO. La violenza sulle donne ha molti volti; dai reati come la violenza fisica a quella sessuale, lo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica. La città di Campobasso vuole renderne visibile la partecipazione e l’interesse nella settimana da domani, sabato 23 al 30 novembre con il cartellone di eventi “Campobasso contro la violenza sulle donne” presentato questa mattina nella sala Mancini del Comune alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali, Paola Felice, del vice questore, Raffaele Iasi e degli esponenti di varie associazioni del territorio attive sul tema.

Il centro di tutto è la data del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (questo il suo nome completo). Una data scelta non a caso. In questo stesso giorno del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. È una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non si può continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.

Si parte domani alle 9 con l’inaugurazione dello scaffale a tema alla Bibliomediateca comunale con i vari volumi sull’argomento a cura di Altrimedia e alle 20:30 lo spettacolo al teatro Savoia “L’occasione fa l’uomo ladro”; domenica 24 dalle 9:30 “Trekking d’autunno: donne in cammino” a monte Vairano a cura di Inforesta e alle 18 la replica dello spettacolo teatrale; lunedì 25 dalle 9 in piazza Municipio la campagna informativa “Questo non è amore” a cura della Polizia di Stato e alle 10:30 la manifestazione a cura del conservatorio “Perosi” e del liceo “Galanti”; alle 18 “Porte aperte al centro antiviolenza” con la presentazione di un progetto di rinascita attraverso l’agricoltura sociale e degustazione di olio Aspem a cura dell’associazione “Be Free e Aspem-La terra delle donne”; martedì 26 la proiezione del corto-film “Lilium” alle 10:30 nella sala della Costituzione in via Roma, alle 16 l’incontro-studio “Il codice rosso, norme di ordinaria emergenza” a cura del comitato “Pari opportunità avvocati Campobasso”. Grande sensibilità sul tema anche dal mondo sportivo che per l’intera settimana sarà promotore di iniziative di sensibilizzazione sui campi da gioco a cura del Coni Molise con i gruppi sportivi di Cus Molise, Hammers Rugby Campobasso, Chaminade e Sporting Campobasso.