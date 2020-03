Fedez fugge e si nasconde in Molise con l’amico Luis Sal

I due, con una carta di credito dal budget limitato e un cellulare di prima generazione senza social, si infilano in un carro funebre

ROMA. Una fuga iniziata una mattina all’alba dal centro di Roma, all’ombra del Colosseo, per otto vip con a disposizione solo una carta di credito prepagata con un budget limitato e un cellulare di prima generazione per rendersi invisibili e sfuggire ad un team di investigatori. Abituati a tutti i comfort, a concedersi ai fan con foto e strette di mano, dovranno cambiare radicalmente le loro vite: essere invisibili, sparire dai social, interrompere ogni contatto con il pubblico o con i familiari, se non a loro rischio e pericolo. Ogni mossa falsa, infatti, potrà essere un aiuto per i cacciatori, ognuno di loro prenderà una strada diversa e adotterà strategie differenti per depistarli. Parliamo di “Celebrity Hunted – caccia all’uomo” una serie non-fiction descritta come “il primo real life thriller” che dal 13 marzo scorso è in onda su Amazon Prime Video. Lo show unisce personaggi famosi del calibro di Francesco Totti, Fedez, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e moglie Francesca Barra, il conduttore Costantino della Gherardesca, gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

La serie è stata girata nell’agosto 2019 quando, per qualche giorno, i protagonisti hanno improvvisamente silenziato le loro pagine social postando solo il messaggio «Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché». Due di loro, il rapper Fedez e l’amico Luis Sal, Youtuber e videomaker, dopo essersi infilati in un carro funebre, si dirigono verso le montagne del Molise, precisamente a Forli del Sannio in un casolare con un maneggio e una grande casa sull’albero dove dovranno condurre una vita quasi allo stato primitivo a contatto con la natura per non farsi rintracciare dai cacciatori.

In un’intervista al Corriere della Sera, Fedez ha regalato al pubblico un’anticipazione che racconta quanto gli spettatori vedranno durante gli episodi resi disponibili a partire dal 13 marzo. «Ho partecipato a “Celebrity Hunted” con il mio amico Luis Sal», racconta svelando l’azione rocambolesca che ha permesso ai Cacciatori di rintracciarli: «Ci siamo rifugiati nella villa di un noto personaggio, ma ci hanno trovati: hanno accerchiato la casa con auto, droni e unità cinofila. Con un diversivo siamo scappati e ci siamo nascosti in un furgone che portava sterco».