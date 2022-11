Federico sulle Regionali: col Pd si può fare, a Isernia governiamo insieme

Importanti dichiarazioni di Antonio Federico in vista delle regionali. Il coordinatore regionale Grillino non esclude un’alleanza con il Pd, ma dice no alle Primarie di coalizione.

“Ogni realtà territoriale ha le sue caratteristiche – afferma Federico – alle regionali si voterà in Lazio, Lombardia e Molise. Ma, mentre nelle prime due regioni un’alleanza del Movimento col Pd mi sembra fuori discussione, visto che i Democratici dialogano con Calenda e Renzi, in Molise la situazione è diversa. A Isernia, giusto per fare un esempio, governiamo insieme al Pd e con altri movimenti civici e di sinistra. A Campobasso il Pd è invece all’opposizione. Per le regionali, stiamo dialogando con tutti, partiti, civici e anche con quella parte del Pd che la vede come noi su temi fondamentali. Faccio l’esempio della sanità privata e dell’influenza che ha Patriciello sul contesto politico regionale. Chi vuole fare un’alleanza col Movimento deve stare contro quel sistema di cose. Non diciamo no alla sanità privata, che è di qualità indiscussa e fornisce servizi indispensabili, ma diciamo no all’influenza che esercita sulla politica locale attraverso il suo principale esponente”.

Per le Primarie, anche qui un no secco di Federico:

“Il Movimento sta parlando con tutti gli interlocutori del campo progressista, tutti quelli che si oppongono al sistema di potere che governa il Molise, non solo Patriciello, ma anche Iorio. Attraverso il dialogo e il confronto sui programmi, arriveremo ad individuare il miglior candidato possibile alla presidenza, ma senza Primarie. E il nostro è un no secco a questa ipotesi”.

In conclusione, Federico non lo dice esplicitamente, ma lo fa capire che, essendo il Movimento 5 Stelle il primo partito della coalizione progressista, rivendica l’opzione di scelta del candidato al vertice dell’alleanza. (edg)