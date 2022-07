Federico rompe il silenzio: “Non sarò candidato alle prossime elezioni politiche”

La comunicazione ufficiale in un post apparso su Facebook. “La regola sul tetto dei due mandati è una regola che conosco da più di 10 anni, che ho sempre condiviso e che per me resta un baluardo”

“Non sarò candidato alle prossime elezioni politiche”. Ad annunciarlo è l’onorevole del MoVimento 5Stelle, Antonio Federico, nel momento in cui si stanno decidendo le candidature alle prossime politiche.

“La regola del Movimento 5 Stelle sul tetto dei due mandati è una regola che conosco da più di dieci anni, dalla prima volta che decisi di candidarmi. Una regola che ho spesso ricordato anche a chi in questi mesi chiedeva del mio futuro.

Una regola che ho sempre condiviso e che per me resta baluardo, non mero principio astratto ma qualcosa che rende concreta la coerenza.In questi anni ho avuto tanto dal Movimento 5 Stelle, ma ho anche dato altrettanto. Sono stato tra i primi a crederci in Molise e il primo a metterci la faccia quando avevamo percentuali prossime allo zero.

Ho vissuto tutte le stagioni del Movimento, sempre dalla stessa parte, nel bene e nel male. Nelle difficoltà e nell’esaltazione. Con responsabilità e determinazione. Sempre.Naturalmente il mio impegno politico non finisce qui e da coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle per il Molise darò il mio contributo a presentare le liste, preparare la prossima campagna elettorale e riorganizzare il movimento sul territorio.

Grazie per il sostegno ricevuto finora e andiamo avanti che il lavoro da fare è ancora tantissimo. Io ci sono, come il primo giorno!”.