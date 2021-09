Federico Romagnoli riconfermato come libero nell’Energy Time Spike Campobasso

L’Energy Time Spike Campobasso annuncia la riconferma del libero Federico Romagnoli. Per il classe 1992, la prossima sarà la seconda stagione in biancorossoblu, anche lui è uno degli atleti del gruppo artefice del ritorno in cadetteria per il club campobassano. In carriera diversi campionati di Serie B e l’esperienza in A2 con l’Aversa. Per la società è motivo di orgoglio avere in squadra molisani cresciuti nei club locali che, dopo esperienze fuori regione, abbiano stimoli e volontà di tornare a casa.

Le prime dichiarazioni di Federico Romagnoli: ” Il roster allestito è sicuramente di grande qualità, i nuovi innesti ci permetteranno di affrontare nel migliore dei modi la stagione. Il pre campionato ci servirà per amalgamare al meglio il gruppo e farci trovare pronti per la Serie B. Vogliamo fare bene per la società e per i tifosi, che speriamo di ritrovare sugli spalti sempre più numerosi”.