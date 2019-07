Federico Pizzutelli nuovo centrocampista del Campobasso

Federico Pizzutelli è un nuovo giocatore del Campobasso. Il Club rossoblù si è garantito le prestazioni dell’ambito centrocampista barese classe 1995. Frutto del settore giovanile dell’A.S. Bari Pizzutelli ha fatto le fortune di squadre come Bisceglie, Potenza, Vastese, Milano City e Roccella. Importante la sua stagione in serie C con le maglie di Turris e Savoia. Conosce molto bene il Molise avendo militato nel campionato 2012/2013 con la maglia dell’Olympia Agnonese.

«Ho scelto Campobasso senza esitare un secondo – le prime parole di Pizzutelli da calciatore rossoblù – è bastata una telefonata per farmi capire l’importanza della piazza e dei suoi prossimi obiettivi. Sono qui per vincere. Spero di vedere tanti tifosi allo stadio a sostenerci, sapendo che tutto dipende da noi».