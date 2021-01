Federico: “Ok a governo con la stessa maggioranza ma con Conte e con spirito leale”

“Il Paese – hacommentato l’onorevole molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico – è in sofferenza a livello sanitario, economico e sociale, quindi mai come in questo momento c’è bisogno di unità. Ritengo che, paradossalmente, sia proprio l’assurdità della crisi politica ad indicarne la soluzione: basta mettere da parte i personalismi e lavorare esclusivamente sulle esigenze della comunità. Con questa convinzione il MoVimento 5 Stelle è disponbile a confrontarsi con chi intenda dare risposte concrete nell’interesse del Paese, con spirito collaborativo, e si è espresso per un Governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in questo anno e mezzo, da rilanciare con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini, patto da rispettare con lealtà. Per noi l’unica persona in grado di condurre con serietà ed efficacia il Paese attraverso questo periodo di difficoltà è Giuseppe Conte che ha dimostrato senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi. Per questo non è stato e non sarà il MoVimento 5 Stelle a dichiarare la fine dell’esperienza di Conte al governo del Paese. Dobbiamo e vogliamo invece parlare dei temi, delle soluzioni per il Paese, partendo dai punti di convergenza e non puntando sulle divisioni politiche o ideologiche, perché serve stabilità.Ad ogni modo confidiamo nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sta guidando anche questa fase estremamente delicata con l’equilibrio e la saggezza che da sempre lo contraddistinguono.”