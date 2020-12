Federico: “Nel Milleproroghe c’è lo stop agli sfratti fino al 30 giugno, la casa è un diritto fondamentale”

“In Consiglio dei Ministri – ha scritto l’onorevole molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico – ieri è stato approvato il Decreto Milleproroghe al cui interno c’è la proroga della sospensione degli sfratti esecutivi per morosità fino al 30 giugno 2021. In questi giorni siamo stati in tanti a portare all’attenzione del Governo questa situazione perché una abitazione dignitosa è uno dei diritti fondamentali della persona, a maggior ragione in tempi di pandemia come quelli che stiamo vivendo! Per renderci conto della dimensione del fenomeno le organizzazioni sindacali negli ultimi giorni hanno denunciato che sono circa 1600 le famiglie tra Abruzzo e Molise che rischiavano di rimanere in strada da un giorno all’altro.”